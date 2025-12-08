El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de diciembre

El día de hoy, 8 de diciembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con condiciones de cielo cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será intensa, con un cielo muy nuboso que dará paso a un ambiente cubierto durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 76% y el 91%, lo que generará una sensación de frío más intensa. Este nivel de humedad, combinado con las bajas temperaturas, puede hacer que la percepción térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. Por lo tanto, se recomienda a los habitantes de Lalín vestirse adecuadamente para evitar el frío.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que a partir de la tarde se registren lluvias escasas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.6 mm. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima un 80% de posibilidad de lluvia. Las lluvias serán ligeras, pero constantes, por lo que es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 21 y 36 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 56 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se sugiere tener precaución, especialmente en áreas abiertas o expuestas.

No se prevén tormentas significativas para el día de hoy, lo que significa que, aunque habrá lluvias, no se anticipan fenómenos meteorológicos severos. Sin embargo, es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo frío y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras a partir de la tarde. Los ciudadanos deben prepararse para un día invernal, con temperaturas frescas y un viento que puede intensificar la sensación de frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-07T20:57:12.