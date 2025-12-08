El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de diciembre

El día de hoy, 8 de diciembre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 93% en las primeras horas, lo que generará una sensación de frío y un ambiente húmedo.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con cielos nubosos y la probabilidad de lluvias ligeras. Se espera que la precipitación sea mínima, con acumulados que no superarán los 0.1 mm en las primeras horas y que aumentarán ligeramente en la tarde, alcanzando hasta 2 mm en el periodo de 21:00 a 22:00. La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, donde se estima un 90% de posibilidad de lluvia.

El viento soplará del sur, con rachas que oscilarán entre los 27 y 36 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco y algo incómodo, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre. Las rachas de viento podrían ser más intensas en zonas expuestas, por lo que se recomienda precaución.

En cuanto a la temperatura, se mantendrá en torno a los 14-15 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento en las horas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la combinación de la humedad y el viento. Las temperaturas mínimas se registrarán en la mañana, mientras que las máximas se alcanzarán en la tarde, aunque no se espera que superen los 15 grados.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que sugiere que, aunque el día será mayormente lluvioso, las tormentas eléctricas no son un riesgo significativo.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día nublado y húmedo, con lluvias ligeras y un viento notable del sur. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo fresco y lleven consigo paraguas o impermeables si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-07T20:57:12.