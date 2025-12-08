El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de diciembre

El día de hoy, 8 de diciembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, se prevé que la nubosidad se mantenga, con algunas variaciones. A partir de la madrugada, se registrarán ligeras precipitaciones, acumulando alrededor de 0.1 mm de lluvia en las primeras horas. Sin embargo, la situación se tornará más significativa a medida que el día avance, con pronósticos de lluvias escasas que podrían acumular hasta 2 mm hacia la noche. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 70% en las primeras horas y aumentando a un 90% en la franja horaria de 19:00 a 01:00.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 25 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 57 km/h en las horas más activas de la tarde y la noche. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente si planean salir.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera que el día transcurra sin eventos significativos de tormenta, ya que las condiciones atmosféricas no favorecen este tipo de fenómenos. Sin embargo, la combinación de nubes y lluvias podría generar un ambiente gris y desapacible, típico de los días invernales en la región.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:04, las condiciones seguirán siendo similares, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. La temperatura se mantendrá estable, rondando los 15 grados , lo que podría hacer que la noche sea fresca y húmeda. Los habitantes de A Guarda deben estar preparados para un día de clima invernal, con la posibilidad de lluvias y un ambiente fresco que caracterizará esta jornada de diciembre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-07T20:57:12.