El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de diciembre

El día de hoy, 8 de diciembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 16 grados , proporcionando un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente.

A medida que avance la mañana, se prevé que la probabilidad de precipitación aumente, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La lluvia será escasa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en total. Las primeras gotas podrían comenzar a caer alrededor de las 16:00 horas, y se espera que la intensidad de la lluvia sea leve, lo que no debería interferir significativamente con las actividades diarias.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 78% y el 92%, lo que puede generar una sensación de frescor y, en algunos momentos, incomodidad debido a la humedad en el ambiente. Los vientos soplarán del sur, con velocidades que oscilarán entre 19 y 39 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 60 km/h en las horas más ventosas. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja tener en cuenta el viento al salir.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja, con un 15% de posibilidad en las horas de la tarde. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser impredecible. La visibilidad se mantendrá adecuada, aunque podría verse afectada brevemente por la lluvia.

A lo largo del día, se recomienda a los residentes de Gondomar que se preparen para un tiempo fresco y húmedo, llevando consigo paraguas o impermeables si planean salir. Las condiciones climáticas son propicias para disfrutar de actividades en interiores, como visitar cafés o museos locales, donde se puede disfrutar de un ambiente acogedor mientras se espera que el tiempo mejore.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-07T20:57:12.