El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de diciembre

El día de hoy, 8 de diciembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta la tarde, la cobertura de nubes será total, lo que limitará la entrada de luz solar y generará una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 13 grados , lo que sugiere un día fresco, ideal para actividades en interiores o para abrigarse adecuadamente si se sale al exterior.

A lo largo del día, se prevé la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 1.0 mm, con un aumento en la probabilidad de lluvia a partir de las 15:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con un total de 0.6 mm pronosticados entre las 15:00 y las 18:00 horas. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando un 80% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Forcarei necesiten paraguas o impermeables si planean salir.

La humedad relativa se mantendrá elevada durante todo el día, con valores que rondarán entre el 77% y el 95%. Esto contribuirá a una sensación de mayor frescura y podría hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es. La combinación de nubes y alta humedad puede resultar en un ambiente algo incómodo para quienes son sensibles a estas condiciones.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección sur, con velocidades que oscilarán entre los 24 y 34 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 62 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más baja. Es recomendable tener precaución al salir, ya que el viento puede ser fuerte y podría afectar a estructuras ligeras o a quienes se desplacen en bicicleta o a pie.

La salida del sol está programada para las 08:50 y se ocultará a las 18:00, lo que significa que los residentes de Forcarei tendrán aproximadamente 9 horas y 10 minutos de luz diurna. A medida que avance el día, la combinación de nubes y viento podría hacer que la tarde se sienta más fría, por lo que se aconseja vestirse en capas y estar preparados para las condiciones cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-07T20:57:12.