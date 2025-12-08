El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de diciembre

El día de hoy, 8 de diciembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que el día progrese, la temperatura podría experimentar ligeras variaciones, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 19 y 34 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a lo largo del día. Se prevén ráfagas que podrían alcanzar hasta 59 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente durante las horas más ventosas.

En cuanto a la precipitación, se espera que A Estrada reciba lluvias escasas a lo largo del día. Las probabilidades de lluvia aumentan notablemente en la tarde, con un 75% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se anticipa que la cantidad de precipitación será leve, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm, lo que no debería causar inconvenientes significativos, pero sí es aconsejable llevar paraguas o impermeables.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 15% en las primeras horas del día, pero se espera que disminuya a cero en la tarde y noche. Esto sugiere que, aunque el tiempo será inestable, no se anticipan fenómenos severos.

En resumen, A Estrada experimentará un día mayormente cubierto, fresco y húmedo, con vientos moderados y la posibilidad de lluvias ligeras. Los ciudadanos deben estar preparados para un tiempo invernal, manteniendo precauciones ante el viento y la posibilidad de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-07T20:57:12.