El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de diciembre

El día de hoy, 8 de diciembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones sean de cielo cubierto, con una ligera posibilidad de lluvia escasa en algunos momentos, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 13 y 15 grados . Este rango de temperatura sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo debido a la sensación térmica que puede ser más baja por la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 93% en las primeras horas de la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 83% hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que es aconsejable vestirse adecuadamente.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con acumulados que no superarán los 1.0 mm en total. Sin embargo, hay que estar atentos a la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente entre las 15:00 y las 21:00 horas, cuando la probabilidad de precipitación aumenta considerablemente, alcanzando hasta un 90% en el periodo de la tarde.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 23 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 52 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de mayor frescura. Es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se mantiene en cero, lo que indica que no se esperan fenómenos severos. Sin embargo, la combinación de viento y humedad puede generar un ambiente inestable, por lo que es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con posibilidades de lluvias ligeras y un viento moderado. Se aconseja a los habitantes y visitantes que se preparen para un día de invierno típico, con la posibilidad de disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tomen las precauciones necesarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-07T20:57:12.