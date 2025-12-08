El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de diciembre

Hoy, 8 de diciembre de 2025, Catoira se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 93% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que indican los termómetros.

A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 15 grados. La brisa del sur, con velocidades que alcanzarán hasta los 26 km/h, aportará un ligero frescor, especialmente en las horas más cálidas de la tarde. Sin embargo, la combinación de la humedad y el viento puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo esperado.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se espera un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con estimaciones que indican hasta 2 mm de lluvia en total. Esto se traduce en un día en el que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento, aunque constante, no se prevé que cause problemas significativos. Las rachas máximas podrían alcanzar los 50 km/h en las horas de mayor actividad, pero se espera que la dirección del viento se mantenga mayormente del sur, lo que no debería afectar las actividades al aire libre de manera drástica.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque puede verse afectada por la lluvia en momentos puntuales. Los amantes de la naturaleza y los paseos al aire libre deben tener en cuenta que el suelo estará húmedo y resbaladizo, por lo que se recomienda precaución al caminar por senderos o caminos rurales.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:01, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. La noche se presentará fresca, con temperaturas que descenderán a los 14 grados, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente. En resumen, un día típico de invierno en Catoira, donde la lluvia y el frío serán los protagonistas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-07T20:57:12.