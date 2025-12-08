El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de diciembre

Hoy, 8 de diciembre de 2025, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se mantendrá en torno al 50% hasta las 07:00 horas. Durante este periodo, se espera una precipitación acumulada de aproximadamente 0.2 mm, lo que indica que la lluvia será muy ligera.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá constante en 11 grados , con una humedad relativa alta que rondará el 96%. Esta combinación de factores hará que la sensación térmica sea algo más fría, por lo que se recomienda a los habitantes de A Cañiza vestirse adecuadamente para el tiempo fresco y húmedo.

A partir de las 08:00 horas, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá en un 10% hasta las 13:00 horas. Sin embargo, se anticipa que las condiciones de nubosidad persistan, con un cielo cubierto que podría dar paso a brumas en algunos momentos. La temperatura se mantendrá en 11 grados durante la mañana, y la humedad comenzará a descender ligeramente.

Durante la tarde, entre las 13:00 y las 19:00 horas, la probabilidad de precipitación aumentará nuevamente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, con una precipitación estimada de 0.1 mm. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 12-13 grados , lo que sugiere que la tarde será un poco más cálida, aunque la sensación de frío persistirá debido a la humedad.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 18 y 31 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 57 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que es aconsejable tener precaución al salir, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 85% entre las 19:00 y las 01:00 horas del día siguiente, con una acumulación de hasta 0.5 mm. La temperatura descenderá ligeramente, situándose en torno a los 12 grados , y la humedad relativa aumentará nuevamente, alcanzando el 87%.

En resumen, A Cañiza experimentará un día mayormente nublado con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado del sur. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para las condiciones climáticas cambiantes y tomar precauciones al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-07T20:57:12.