El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de diciembre

El día de hoy, 8 de diciembre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 55% entre las 00:00 y las 07:00 horas. Durante este periodo, se espera una precipitación ligera de aproximadamente 0.1 mm, lo que indica que la lluvia será escasa pero persistente.

A medida que avance el día, el cielo se mantendrá cubierto, con una ligera mejora en la probabilidad de lluvia en las horas centrales. Sin embargo, se anticipa que la lluvia se reanude por la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde la probabilidad de precipitación se eleva al 85%. En este intervalo, se prevé que la acumulación de lluvia alcance hasta 0.7 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 14 y 16 grados , manteniéndose relativamente estables. Las mínimas se registrarán en las primeras horas de la mañana, con 14 grados, y las máximas alcanzarán los 16 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 90% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 16 y 32 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 60 km/h en las horas más ventosas, especialmente por la tarde. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se mantenga adecuada, aunque las condiciones de nubes y lluvia podrían reducirla en momentos puntuales. Los habitantes de Cangas deben estar preparados para un día gris y húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables, especialmente si planean salir durante la tarde.

En resumen, el tiempo en Cangas hoy será mayormente nublado, con lluvias escasas y temperaturas frescas, lo que sugiere un día típico de invierno en la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-07T20:57:12.