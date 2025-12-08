El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de diciembre

El día de hoy, 8 de diciembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada, el estado del cielo se ha mantenido cubierto, con periodos de lluvia escasa que se han registrado en las primeras horas. A medida que avance la jornada, se espera que esta tendencia continúe, con una probabilidad de precipitación que alcanzará hasta el 90% en la franja horaria de la tarde.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 a 16 grados a lo largo del día. Este rango térmico, aunque fresco, es típico para la temporada invernal en la región. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se situará en torno al 80-93%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur con velocidades que oscilarán entre los 25 y 36 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 59 km/h en las horas más activas del día. Esta intensidad del viento, combinada con la alta humedad, podría generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

La lluvia, aunque escasa en las primeras horas, aumentará en cantidad hacia la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 2 mm. Esto se traduce en un día en el que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se tiene previsto salir. Las probabilidades de tormenta son mínimas, con un 5% de posibilidad, lo que sugiere que, aunque la lluvia será un factor, no se anticipan condiciones severas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán ligeramente, manteniéndose en torno a los 15 grados. La puesta de sol se producirá a las 18:02, marcando el final de un día gris y húmedo.

En resumen, Cambados experimentará un día de cielos cubiertos, con lluvias escasas y temperaturas frescas, acompañado de un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las condiciones climáticas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-07T20:57:12.