El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Caldas de Reis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 8 de diciembre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que invitan a la precaución. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, manteniendo esta tendencia a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 16 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente.
La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría afectar la comodidad de los residentes y visitantes.
En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la lluvia será un factor importante a considerar. A partir de las 6 de la mañana, se registrará una ligera precipitación de 0.1 mm, que aumentará a lo largo del día. Se espera que las lluvias sean más intensas en la tarde, con acumulados que podrían alcanzar hasta 1 mm entre las 19:00 y 21:00 horas. La probabilidad de precipitación es alta, especialmente en la franja horaria de 19:00 a 01:00, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.
El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 24 y 44 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde. Esta racha de viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en áreas abiertas o expuestas.
No se prevén tormentas eléctricas, lo que es un alivio para aquellos que temen las inclemencias del tiempo. Sin embargo, la combinación de viento, lluvia y temperaturas frescas puede hacer que el día sea incómodo para algunas personas.
En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y lluvias intermitentes. Se recomienda a la población que tome las precauciones necesarias para mantenerse abrigados y secos, y que evite actividades al aire libre que puedan verse afectadas por las condiciones climáticas adversas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-07T20:57:12.
