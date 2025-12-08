El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de diciembre

El día de hoy, 8 de diciembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con descripciones que van desde "muy nuboso" hasta "cubierto con lluvia escasa". Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es probable que se registren algunas precipitaciones ligeras a lo largo del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 a 16 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se situará en torno al 70-90%, lo que puede hacer que el aire se sienta más frío de lo que realmente es. La humedad alcanzará su punto más alto en las primeras horas de la mañana, con un 88% y disminuirá gradualmente a lo largo del día.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas, con valores que oscilan entre 0 y 1 mm en diferentes periodos. Las horas más propensas a la lluvia ligera serán entre las 13:00 y las 19:00, con una probabilidad de precipitación que alcanzará hasta el 85% en la franja horaria de 13:00 a 19:00. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que las lluvias serán suaves y no generarán inconvenientes significativos.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 14 y 25 km/h, alcanzando su máxima racha de 55 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en combinación con la humedad. Es recomendable que los residentes y visitantes de Bueu se vistan en capas y consideren llevar un paraguas o impermeable, dado el pronóstico de lluvias ligeras.

A medida que avance el día, el sol se ocultará a las 18:02, marcando el final de una jornada que, aunque nublada y con algunas lluvias, no debería presentar condiciones climáticas extremas. La visibilidad se mantendrá adecuada, pero es aconsejable estar atentos a las condiciones del tiempo, especialmente si se planean actividades al aire libre. En resumen, el tiempo en Bueu hoy será fresco, húmedo y mayormente cubierto, con algunas posibilidades de lluvia ligera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-07T20:57:12.