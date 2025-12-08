El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de diciembre

El día de hoy, 8 de diciembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta la mañana, las condiciones serán de cielo cubierto, con una ligera posibilidad de lluvia escasa en las primeras horas del día. A partir del periodo de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará, alcanzando hasta un 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para posibles lluvias intermitentes.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 13 y 15 grados . Este rango de temperaturas, aunque fresco, será relativamente cómodo para las actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la posibilidad de lluvia. La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 93% a primera hora y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero aún así se sentirá un ambiente húmedo, especialmente durante las horas de lluvia.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 15 y 30 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán su punto máximo en la tarde, con rachas que podrían llegar hasta los 55 km/h, lo que podría generar una sensación de frío mayor a la que indican las temperaturas. Es recomendable que los ciudadanos aseguren objetos en el exterior y tengan precaución al desplazarse, especialmente en áreas donde el viento pueda ser más fuerte.

En cuanto a la precipitación, se espera que la lluvia sea ligera en las primeras horas, con acumulaciones que podrían llegar a 1-2 mm en total a lo largo del día. Sin embargo, las horas de la tarde y la noche podrían traer lluvias más intensas, con un total de hasta 2 mm en algunos periodos. Esto podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre, por lo que se aconseja a los residentes planificar sus desplazamientos con antelación.

La visibilidad podría verse reducida durante los momentos de lluvia, así que es importante conducir con precaución. En resumen, el día en Barro se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes, especialmente en la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para las condiciones cambiantes y tomar las precauciones necesarias para disfrutar del día de manera segura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-07T20:57:12.