El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de diciembre

El día de hoy, 8 de diciembre de 2025, Baiona se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con períodos de nubosidad variable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 14 grados . A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando momentos de muy nuboso, especialmente durante la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 50% de posibilidades de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, y un incremento a un 75% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que es probable que los habitantes de Baiona experimenten lluvias ligeras a moderadas, especialmente en la tarde, donde se espera que la precipitación acumulada alcance hasta 1 mm. Las lluvias serán más intensas en las horas de la tarde, con un total de 0.4 mm pronosticados entre las 18:00 y las 19:00.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 92% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 86% hacia la noche. Esto, combinado con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 19 y 35 km/h. Se prevén rachas máximas que podrían alcanzar hasta 60 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes se encuentren al aire libre. Es recomendable tomar precauciones si se planea realizar actividades al exterior, dado que el viento puede ser fuerte y las lluvias pueden complicar la situación.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:03, la temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados, lo que podría hacer que la noche sea fresca y húmeda. La combinación de la alta humedad y el viento puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En resumen, Baiona experimentará un día nublado con lluvias intermitentes, temperaturas frescas y un viento notablemente fuerte. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo variable y que tomen las precauciones necesarias para mantenerse cómodos y seguros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-07T20:57:12.