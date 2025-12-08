El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de diciembre

El día de hoy, 8 de diciembre de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica "cubierto con lluvia escasa" en varios periodos. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un ligero aumento a 15 grados en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero aún manteniéndose en niveles significativos, alrededor del 80% hacia la tarde. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas contribuirá a una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm en los periodos más lluviosos. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando un 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de As Neves experimenten algunas gotas de lluvia durante la tarde.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 30 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 67 km/h, lo que podría generar una sensación térmica aún más fría. Es recomendable que los habitantes se preparen para condiciones ventosas, especialmente si planean salir durante las horas pico del viento.

No se prevén tormentas significativas, con una probabilidad de tormenta del 15% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Sin embargo, la combinación de viento y lluvia ligera podría hacer que las condiciones sean incómodas para actividades al aire libre.

A medida que el día avance, el sol se ocultará a las 18:02, marcando el final de un día mayormente nublado y fresco. Los residentes deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para un tiempo que, aunque no será severo, sí requerirá precauciones debido a la lluvia y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-07T20:57:12.