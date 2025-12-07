El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

Hoy, 7 de diciembre de 2025, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades en interiores.

A medida que avance la jornada, se espera que la probabilidad de lluvia aumente, especialmente en las horas de la tarde. Las precipitaciones serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm en los periodos más lluviosos. Sin embargo, la probabilidad de que se produzcan lluvias es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos del día, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Vilanova de Arousa necesiten paraguas a mano.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas de la mañana y manteniéndose por encima del 90% durante gran parte del día. Esto puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad. Las condiciones de humedad también pueden contribuir a la formación de niebla en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 62 km/h en los momentos más intensos, especialmente durante la tarde. Esta combinación de viento y lluvia puede hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son, por lo que se recomienda a los residentes que se vistan adecuadamente para mantenerse cómodos.

A lo largo del día, se espera que el cielo continúe cubierto, con algunas variaciones en la nubosidad, pero sin cambios significativos en las condiciones meteorológicas. La puesta de sol se producirá a las 18:02, marcando el final de un día gris y húmedo. En resumen, los habitantes de Vilanova de Arousa deben prepararse para un día de clima invernal, con lluvias ligeras, alta humedad y vientos moderados, lo que sugiere que es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores y mantenerse abrigados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.