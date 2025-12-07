El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 16 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance la jornada, la humedad se mantendrá en niveles elevados, rondando el 81% al mediodía y descendiendo ligeramente hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en algunos periodos. Sin embargo, la probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en las franjas horarias de la mañana y la tarde. Esto sugiere que es muy probable que los habitantes de Vilagarcía necesiten paraguas a lo largo del día, especialmente durante las horas de mayor actividad.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 21 y 37 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 53 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional y, en algunos momentos, incomodidad al caminar al aire libre. Es recomendable tener precaución, especialmente en áreas expuestas.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con algunas nubes altas que podrían ofrecer un ligero respiro en la densidad del nuboso. Sin embargo, no se prevén tormentas, lo que significa que, aunque la lluvia es probable, no se anticipan fenómenos meteorológicos severos.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y una alta probabilidad de lluvia. Los vientos del sur aportarán un toque de frescura, y es aconsejable estar preparado para las condiciones cambiantes a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.