El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con descripciones que varían desde "muy nuboso" hasta "cubierto con lluvia escasa". Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 15 grados durante la mayor parte del día. Este rango de temperatura, aunque fresco, es típico para esta época del año en la región. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se espera que se mantenga alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas del día y descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que variarán entre 25 y 39 km/h, con dirección predominante del sur. Estas condiciones de viento pueden hacer que la sensación de frío sea más intensa, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente si se va a estar al aire libre. Las rachas más fuertes se anticipan en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente más incómodo, especialmente para aquellos que realicen actividades al exterior.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es casi seguro que se producirán lluvias, aunque estas serán escasas. Se prevé que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.1 a 0.2 mm, lo que sugiere que, aunque la lluvia será constante, no se espera que cause problemas significativos.

A medida que el día avance, la visibilidad podría verse afectada por la combinación de nubes y lluvia, especialmente en las horas de la tarde. Por lo tanto, se recomienda precaución al conducir o realizar actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy será mayormente nublado con lluvias ligeras, temperaturas frescas y vientos moderados. Es un día ideal para actividades en interiores, pero si se debe salir, es importante estar preparado para las condiciones húmedas y ventosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.