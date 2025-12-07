El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

Hoy, 7 de diciembre de 2025, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que sugieren la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura estable en torno a los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 93% en la madrugada, lo que contribuirá a una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance el día, la temperatura experimentará ligeras variaciones, descendiendo a 12 grados en las horas centrales y manteniéndose en torno a este valor hasta la tarde. La combinación de nubes y humedad generará un ambiente gris, con pocas probabilidades de que el sol logre asomarse entre las nubes. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 95% en las primeras horas y manteniéndose en torno al 100% entre las 7 y las 13 horas, lo que indica que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia, aunque se espera que sean escasas.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 28 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 54 km/h en las horas de la mañana. Este viento, aunque fresco, no será suficiente para dispersar las nubes, y se mantendrá constante a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una ligera disminución, y se espera que las temperaturas se mantengan en torno a los 12-13 grados. La humedad comenzará a descender gradualmente, pero seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que sea buena, aunque las nubes pueden reducirla en momentos de lluvia. Los habitantes de Vila de Cruces deben estar preparados para un día de abrigo, con paraguas a mano, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia. La puesta de sol se producirá a las 17:59, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, también puede ofrecer momentos de calma y tranquilidad en la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.