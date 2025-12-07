El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Vigo se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 15 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos. La nubosidad persistirá, y se espera que las lluvias sean escasas, con acumulaciones de hasta 0.1 mm en algunos periodos. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% entre las 07:00 y las 13:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los vigueses necesiten paraguas durante sus actividades matutinas y a la hora del almuerzo.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 20 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 41 km/h en las horas centrales del día. Esta brisa, aunque moderada, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad. Las temperaturas se mantendrán constantes, con mínimas de 15 grados y máximas que podrían llegar a los 17 grados en las horas más cálidas de la tarde.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, y aunque la probabilidad de lluvia se mantendrá, las precipitaciones serán ligeras y esporádicas. La visibilidad podría verse afectada en algunos momentos debido a la niebla o la bruma, especialmente en las zonas costeras. La temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados, y la humedad relativa podría descender ligeramente, pero seguirá siendo alta, rondando el 85%.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un tiempo gris y húmedo, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras. Los ciudadanos deben estar preparados para un día de invierno típico en la región, donde la vestimenta adecuada y un paraguas serán esenciales para afrontar las condiciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.