El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones se mantengan estables, con una ligera posibilidad de lluvia escasa en algunos momentos, especialmente en las horas de la mañana y al mediodía. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

Las temperaturas se mantendrán frescas a lo largo del día, oscilando entre los 13 y 16 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 14 grados, descendiendo ligeramente a 13 grados en la tarde. Este rango de temperaturas, combinado con la alta humedad relativa que se espera, que alcanzará el 100% en la madrugada y se mantendrá por encima del 80% durante la mayor parte del día, puede generar una sensación de frío más intensa.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 22 y 29 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 58 km/h en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es aconsejable tener precaución, especialmente en áreas abiertas donde el viento puede ser más fuerte.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas se mantendrá baja, con un 10% de posibilidad entre las 13:00 y 19:00, lo que indica que, aunque hay condiciones para lluvias, no se anticipan tormentas severas. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser variable.

En resumen, el día en Valga se caracterizará por un ambiente nublado y fresco, con lluvias ligeras y un viento notable. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen adecuadamente para las condiciones climáticas, manteniendo abrigados y atentos a las posibles lluvias a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.