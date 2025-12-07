El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 14 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de lluvias.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 14 grados, con un ligero aumento a 15 grados en las horas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y al viento. La velocidad del viento, que soplará del suroeste, oscilará entre 19 y 38 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en ciertos momentos, especialmente durante la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, con lluvias escasas que podrían acumular hasta 0.4 mm en total. Las lluvias serán intermitentes, lo que significa que aunque el cielo estará cubierto, no se espera un aguacero constante. Sin embargo, es recomendable que los residentes y visitantes de Tui lleven paraguas o impermeables, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En cuanto a la visibilidad, se verá afectada por la presencia de nubes y la posible lluvia, especialmente en las primeras horas del día. La combinación de la alta humedad y el viento puede generar una sensación de incomodidad, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Durante la tarde, aunque la temperatura podría alcanzar un leve aumento, la sensación de frío persistirá debido a la combinación de viento y humedad. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras hasta el ocaso, que se espera alrededor de las 18:03.

En resumen, el día en Tui se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias. Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda precaución al salir debido a las condiciones climáticas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.