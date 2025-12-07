El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá constante durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 15 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para la posibilidad de lluvia.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las horas de la mañana y hasta 0.4 mm en la tarde. Esto significa que, aunque no se espera un aguacero intenso, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir. La lluvia ligera podría ser un factor constante, especialmente en las horas centrales del día, cuando la probabilidad de precipitación es más alta.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 90% durante la mayor parte del día. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Por lo tanto, se aconseja vestirse en capas para mantenerse cómodo.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 18 y 24 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 46 km/h en momentos puntuales, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es importante tener en cuenta esta variable, especialmente si se planean actividades al aire libre, ya que el viento puede intensificar la sensación de frío.

A medida que avance el día, el cielo seguirá cubierto, y aunque la lluvia será escasa, la posibilidad de chubascos ligeros persistirá. La visibilidad podría verse afectada en algunos momentos, así que se recomienda precaución si se viaja por carretera. En resumen, el día en Tomiño será fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras, lo que sugiere que es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores o prepararse adecuadamente si se sale al exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.