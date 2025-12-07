El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 14 grados . A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 15 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en algunos momentos, especialmente durante las horas de la tarde y la noche. Esto significa que, aunque no se espera un aguacero intenso, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 93% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 75%. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Por lo tanto, se aconseja vestirse en capas para mantenerse cómodo.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 11 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 47 km/h. Este viento puede contribuir a una sensación de frío adicional, por lo que es importante tener en cuenta las condiciones del viento al planificar actividades al aire libre.

A lo largo del día, el cielo mostrará variaciones, con momentos de nubes altas que podrían permitir breves claros, pero en general, la tendencia será hacia un cielo cubierto. Las condiciones de visibilidad se mantendrán adecuadas, aunque la presencia de nubes y la posible lluvia podrían afectar la claridad en algunos momentos.

En resumen, Soutomaior experimentará un día fresco y húmedo, con cielos mayormente cubiertos y una alta probabilidad de lluvia escasa. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo invernal, llevando ropa adecuada y precauciones ante el viento y la posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.