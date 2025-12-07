El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta situación se mantendrá a lo largo del día, con algunas variaciones en la intensidad de la nubosidad. A partir de las 4 de la madrugada, se prevé la posibilidad de lluvias escasas, que podrían continuar intermitentemente hasta la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% en las primeras horas y disminuyendo a un 60% hacia la tarde.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 16 grados . En las primeras horas del día, se registrarán temperaturas de alrededor de 13 grados, que descenderán ligeramente a 12 grados en la tarde. Este ambiente fresco, combinado con la alta humedad relativa que rondará el 80%, generará una sensación de frío, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

La humedad relativa será un factor importante a lo largo del día, comenzando en un 90% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 73% hacia la tarde. Esto, junto con la nubosidad, puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. Los vientos soplarán desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 21 y 31 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales, alcanzando hasta 50 km/h en las horas centrales del día.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas se incrementará ligeramente, alcanzando un 20% en las horas cercanas a la noche. Sin embargo, no se esperan fenómenos severos, y las lluvias, si se producen, serán ligeras y esporádicas. El ocaso se producirá a las 17:59, marcando el final de un día gris y fresco.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda llevar ropa adecuada para el frío y la posibilidad de lluvia. La combinación de viento y humedad puede hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son, por lo que es importante estar preparados. En resumen, Silleda experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras, lo que sugiere un ambiente típico de invierno en esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.