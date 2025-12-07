El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Sanxenxo se presenta con un panorama mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura nubosa será intensa, con un estado de cielo que se mantendrá en "cubierto" hasta bien entrada la tarde. A lo largo del día, se prevén intervalos de lluvia escasa, especialmente en las horas centrales, donde la probabilidad de precipitación alcanza hasta un 95% entre las 07:00 y las 13:00. Las lluvias, aunque ligeras, podrían ser persistentes, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes llevar paraguas o impermeables si planean salir.

La temperatura se mantendrá estable, rondando los 15 grados durante la mayor parte del día, con mínimas que podrían descender a 14 grados en las primeras horas de la mañana. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se situará en niveles altos, alcanzando hasta el 99% en las primeras horas, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 59 km/h en las horas más ventosas, especialmente entre las 14:00 y las 15:00. Este viento fuerte podría generar un oleaje considerable en la costa, por lo que se aconseja precaución a quienes se encuentren cerca del mar. Las rachas de viento disminuirán ligeramente hacia la tarde, pero se mantendrán en torno a los 50 km/h, lo que podría afectar actividades al aire libre.

La visibilidad se verá reducida en momentos de lluvia, por lo que es importante tener precaución al conducir. A medida que avance la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque el cielo seguirá cubierto hasta el ocaso, que se espera alrededor de las 18:02. La noche se presentará con temperaturas similares, manteniendo el ambiente fresco y húmedo.

En resumen, el día en Sanxenxo se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos, lluvias ligeras y un viento notable. Es un día ideal para actividades en interiores, disfrutando de la gastronomía local o explorando las tiendas del municipio, mientras se espera que el tiempo mejore en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.