El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 14 y 15 grados . A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas que no superarán los 16 grados en las horas más cálidas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 85% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con el cielo cubierto, generará una sensación de frescor que podría hacer que las temperaturas se sientan más bajas de lo que realmente son.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas pero constantes. A partir de la mañana, la probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que indica que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia durante estas horas. Las cantidades de precipitación previstas son mínimas, con valores que rondan los 0.1 mm en la mañana y hasta 0.3 mm en la tarde. Sin embargo, la posibilidad de lluvia escasa persistirá a lo largo del día, especialmente en las horas centrales.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 23 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es recomendable que los habitantes de Salvaterra de Miño se vistan adecuadamente para el tiempo, considerando la posibilidad de lluvia y el viento fresco.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 18:02, marcando el final de un día gris y húmedo. En resumen, hoy será un día caracterizado por un tiempo invernal, con cielos cubiertos, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores y a abrigarse bien si se sale al exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.