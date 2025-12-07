El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con intervalos de nubes altas y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 14 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío mayor.

A medida que avance la jornada, la temperatura oscilará entre los 13 y 15 grados, manteniéndose en un rango fresco. Las precipitaciones serán ligeras, con un total estimado de 0.1 mm en las horas de la mañana y nuevamente en la tarde, lo que indica que, aunque la lluvia será escasa, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 9 y 21 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en las zonas más expuestas. La dirección del viento y su intensidad podrían influir en la percepción térmica, por lo que es aconsejable vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que refuerza la necesidad de estar preparados para la lluvia. Sin embargo, no se prevén tormentas, lo que sugiere que las lluvias serán suaves y no generarán condiciones climáticas severas.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, y la temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados, con una ligera disminución hacia la noche. La humedad relativa comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles altos, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta densa.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Es un día ideal para actividades en interiores, aunque quienes necesiten salir deben estar preparados para las condiciones de lluvia y el viento. La jornada concluirá con un ocaso a las 18:02, marcando el final de un día gris y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.