El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante todo el día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 15 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La precipitación será un factor importante a considerar, ya que se prevé que se registren lluvias escasas en varios periodos del día. En particular, se anticipa que las lluvias comiencen a ser más notorias a partir de la segunda mitad de la jornada, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en algunos momentos. La probabilidad de precipitación es del 100% en los intervalos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los residentes de Ribadumia necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores cercanos al 97% en las primeras horas del día y descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada, pero manteniéndose por encima del 80%. Esto contribuirá a una sensación de frescura y podría hacer que las lluvias se sientan más intensas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 57 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es recomendable que los habitantes de Ribadumia tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre o que necesiten desplazarse en bicicleta o motocicleta.

A lo largo del día, el sol saldrá a las 08:50 y se pondrá a las 18:02, lo que significa que habrá un periodo limitado de luz natural. Sin embargo, la densa capa de nubes probablemente impedirá que los rayos del sol calienten significativamente el ambiente.

En resumen, el día en Ribadumia se caracterizará por un tiempo cubierto y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento notable. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de una buena lectura o realizar actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.