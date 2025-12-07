El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 93% en la mañana, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con cielos cubiertos y nubosidad persistente. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 15 grados, lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas. La probabilidad de lluvia es alta, con un 100% de posibilidad de precipitaciones en los periodos de la mañana y la tarde, aunque se espera que las cantidades sean escasas, con registros de hasta 0.1 mm en algunos momentos.

El viento soplará del sur, con velocidades que alcanzarán hasta 25 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza, con ráfagas que podrían llegar a los 47 km/h en la tarde. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, la nubosidad se mantendrá, y aunque las lluvias serán ligeras, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. La temperatura se mantendrá estable, con mínimas variaciones, y se espera que el ambiente continúe fresco hasta el ocaso, que ocurrirá a las 18:02. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, por lo que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, el día en Redondela se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias ligeras. La combinación de viento del sur y la alta humedad hará que la sensación térmica sea más fría, por lo que es recomendable abrigarse adecuadamente. A medida que se acerque la noche, las condiciones se mantendrán similares, con cielos cubiertos y temperaturas que rondarán los 14 grados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.