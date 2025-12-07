El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la jornada, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 15 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 80%. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas pero constantes. Durante la mañana, no se anticipan lluvias significativas, aunque a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará, alcanzando un 95% en el periodo de 19:00 a 01:00. Las cantidades de precipitación previstas son mínimas, con registros de hasta 0.1 mm en algunos periodos, lo que indica que, aunque la lluvia será posible, no se espera que cause problemas significativos.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 13 y 34 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 44 km/h. Este viento puede contribuir a una sensación térmica más fría, especialmente en áreas expuestas. Es recomendable tener precaución si se planea realizar actividades al aire libre, ya que el viento puede ser un factor a considerar.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con algunas nubes altas que podrían ofrecer un ligero respiro en la densidad del cielo gris. Sin embargo, la tendencia general será hacia un ambiente nublado y húmedo. La puesta de sol se producirá a las 18:01, marcando el final de un día que, aunque fresco y gris, no debería presentar condiciones climáticas extremas.

En resumen, Pontevedra experimentará un día de cielos cubiertos, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias ligeras. Se aconseja a los ciudadanos estar preparados para el tiempo húmedo y ventoso, y disfrutar de las actividades bajo techo en este día de diciembre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.