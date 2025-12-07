El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

Hoy, 7 de diciembre de 2025, Pontecesures se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, las temperaturas oscilarán entre los 13 y 15 grados, con un ligero descenso en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias, aunque estas serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en la mayoría de los casos.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 60 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas expuestas. Las velocidades del viento variarán, pero se espera que en general se mantengan entre 19 y 28 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un bajo riesgo, con un 10% de posibilidad en la franja horaria de la tarde. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que la inestabilidad puede provocar variaciones inesperadas.

A lo largo del día, los intervalos nubosos se alternarán con momentos de lluvia ligera, especialmente en las horas centrales. La visibilidad podría verse afectada en momentos de mayor intensidad de las lluvias, por lo que se recomienda precaución al conducir.

El orto se producirá a las 08:51 y el ocaso a las 18:01, lo que significa que los días comienzan a acortarse, y la luz solar será escasa. En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente gris y húmedo, con temperaturas frescas y un viento notable, lo que invita a los residentes a abrigarse y prepararse para un día de clima invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.