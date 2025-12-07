El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de alrededor de 14 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de que la lluvia se sienta más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 14 grados, con ligeras variaciones. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Ponteareas necesiten paraguas y ropa impermeable. Las precipitaciones serán escasas, con acumulaciones que rondan entre 0.1 y 0.2 mm, pero la persistencia de la lluvia puede hacer que el suelo se mantenga húmedo durante gran parte del día.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. En las horas de la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima velocidad, llegando a 27 km/h, lo que podría generar un ambiente más fresco y algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

Durante la tarde, la temperatura podría experimentar un leve aumento, alcanzando hasta 16 grados, pero la sensación de frío persistirá debido a la combinación de la humedad y el viento. La probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que, aunque la lluvia será constante, no se esperan fenómenos meteorológicos severos.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, estabilizándose en torno a los 14 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente algo pesado y frío. Los habitantes de Ponteareas deben prepararse para un día gris y húmedo, donde las actividades al aire libre podrían verse limitadas por las condiciones climáticas. Es recomendable llevar ropa adecuada y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que el tiempo puede cambiar rápidamente en esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.