El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura nubosa será total, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados , manteniéndose en un rango relativamente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para las condiciones meteorológicas.

A lo largo de la jornada, se prevén ligeras precipitaciones, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.2 mm en las horas más activas. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. Las lluvias serán escasas, pero constantes, lo que podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo en las calles.

La humedad relativa se mantendrá en niveles elevados, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada, pero sin bajar de un 87%. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja vestirse en capas para mayor comodidad.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 41 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en áreas expuestas. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, pero se espera que se mantengan en torno a los 15-20 km/h, lo que podría hacer que las actividades al aire libre sean un poco más desafiantes.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y viento moderado. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores, como visitar cafés o museos, mientras que aquellos que decidan salir deben estar preparados para las condiciones húmedas y frescas. La combinación de nubes, lluvia y viento sugiere que es mejor optar por planes que no dependan del buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.