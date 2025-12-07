El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada, el estado del cielo se ha mantenido cubierto, con descripciones que varían entre "muy nuboso" y "cubierto con lluvia escasa". Esto sugiere que, aunque la lluvia será mínima, la sensación de humedad en el ambiente será alta.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 13 y 15 grados . Este rango de temperatura, aunque fresco, es típico para la temporada invernal en la región. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se sitúa en torno al 85-100%, lo que podría hacer que el aire se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a la precipitación, se espera que haya algunas lluvias ligeras, especialmente en las primeras horas de la mañana y hacia la tarde. Las mediciones indican que la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en ciertos periodos, aunque las cantidades de lluvia serán escasas, con registros de hasta 0.1 mm en algunos momentos. Esto significa que, aunque es probable que se produzcan algunas gotas, no se anticipa un día de lluvias intensas.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 34 km/h. Las ráfagas más fuertes podrían alcanzar hasta 44 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en áreas expuestas. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

La visibilidad no debería verse gravemente afectada, pero la combinación de nubes y viento puede crear un ambiente algo inestable. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe cubierto, con pocas posibilidades de que el sol logre asomarse entre las nubes. La salida del sol se producirá a las 08:50 y el ocaso a las 18:02, lo que proporciona un día relativamente corto en términos de luz solar.

En resumen, Poio experimentará un día fresco y nublado, con posibilidades de lluvias ligeras y un viento moderado. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo invernal típico, llevando ropa adecuada para la humedad y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.