El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que generará una sensación de humedad y frescura en el ambiente. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 13 grados durante la mayor parte del día, lo que contribuirá a un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de lluvia sea del 100% en varios periodos, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas. Las precipitaciones serán escasas, con acumulaciones que rondarán entre 0.1 y 0.2 mm, pero la persistencia de la nubosidad y la humedad en el aire harán que la sensación de lluvia sea notable. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero sin llegar a valores por debajo del 89%.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Las rachas de viento más fuertes se registrarán en la mañana y a primera hora de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar un ligero movimiento en las ramas de los árboles y en otros elementos del entorno.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, y aunque la probabilidad de lluvia se mantendrá, las precipitaciones serán menos intensas. La temperatura podría descender ligeramente a 12 grados hacia el final de la jornada. La visibilidad no se verá significativamente afectada, pero la atmósfera húmeda podría generar una sensación de pesadez en el aire.

En resumen, los habitantes de Pazos de Borbén deben prepararse para un día gris y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar las bajas temperaturas y la humedad. La jornada se caracterizará por un ambiente tranquilo, ideal para actividades en interiores, mientras que las condiciones exteriores invitan a disfrutar de la calidez del hogar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.