El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 14 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La lluvia será ligera, con precipitaciones que oscilarán entre 0.1 mm en varios periodos. La probabilidad de precipitación es del 100% en las primeras horas y se mantendrá alta durante la mañana, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para la lluvia, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 17 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 55 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante la posibilidad de ráfagas intensas y la lluvia persistente.

Durante la tarde, la temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados, con un ligero descenso hacia la noche. La visibilidad podría verse afectada por la bruma que se espera en algunos momentos del día, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que ocurrirá a las 18:04. La combinación de la bruma y la lluvia ligera podría dificultar la visibilidad en las carreteras, por lo que se aconseja a los conductores que extremen las precauciones.

En resumen, Oia experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas y temperaturas frescas. La alta humedad y el viento del sur contribuirán a un ambiente fresco y húmedo. Los residentes y visitantes deben estar preparados para condiciones invernales, con la posibilidad de lluvia y viento fuerte, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.