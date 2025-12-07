El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá a lo largo de la jornada, con una ligera posibilidad de lluvia escasa en algunos momentos. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 15 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo debido a la sensación térmica más baja que puede generar la humedad.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y manteniéndose por encima del 90% durante la mayor parte de la jornada. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas frescas. Los habitantes de O Rosal deben estar preparados para un día húmedo, lo que podría afectar la comodidad al salir.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean mínimas, con acumulados que no superarán los 0.3 mm en total. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día. Esto significa que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar un paraguas o impermeable, especialmente durante las horas de la mañana.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 21 y 41 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en ciertos momentos. Las rachas máximas se prevén en torno a los 46 km/h, especialmente durante la tarde. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más fresca, por lo que se aconseja a los residentes que se vistan adecuadamente para mantenerse cómodos.

A medida que el día avance, el sol se ocultará a las 18:04, marcando el final de un día nublado y fresco. La salida del sol será a las 08:49, lo que permitirá disfrutar de unas horas de luz antes de que las nubes cubran nuevamente el cielo. En resumen, O Rosal experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras, lo que sugiere que es un buen día para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la protección de un paraguas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.