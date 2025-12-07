El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura estable alrededor de los 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 98% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán en torno a los 14-15 grados, con ligeras variaciones. La previsión indica que la lluvia será escasa, con acumulaciones de hasta 0.1 mm en algunos periodos, especialmente entre las 01:00 y las 13:00 horas. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es del 100% en estos intervalos, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de O Porriño experimenten al menos algunas gotas de lluvia.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 21 km/h, alcanzando ráfagas máximas de hasta 39 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. La dirección del viento, constante del sur, también puede contribuir a un ambiente húmedo y fresco.

Durante la tarde, el cielo continuará cubierto, y aunque las temperaturas se mantendrán estables, la sensación de frío podría intensificarse debido a la combinación de la humedad y el viento. La probabilidad de lluvia se mantendrá alta, especialmente en las horas de la tarde, donde se espera que la precipitación sea más notable, aunque aún en cantidades limitadas.

En resumen, O Porriño experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas que rondarán los 14-15 grados y una alta probabilidad de lluvia, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. Los vientos del sur aportarán una sensación de frío adicional, por lo que es aconsejable estar preparado para un día invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.