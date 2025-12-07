El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 15 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de que se perciban algunas lloviznas.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con cielos cubiertos y temperaturas que oscilarán entre los 15 y 16 grados. La probabilidad de precipitación se incrementará, especialmente en las horas centrales del día, con un 95% de probabilidad de lluvia entre las 07:00 y las 13:00, y un 90% entre las 19:00 y la 01:00. Se espera que la precipitación acumulada sea de hasta 0.2 mm, lo que indica que las lluvias serán ligeras y esporádicas.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 59 km/h en las horas más activas del día. Esto puede generar una sensación de frío adicional, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se abriguen adecuadamente si planean salir. Las rachas de viento serán más intensas en la tarde, alcanzando su punto máximo entre las 14:00 y las 15:00, lo que podría afectar actividades al aire libre.

A lo largo de la tarde, el cielo seguirá cubierto, con una ligera mejora en la probabilidad de lluvia hacia la noche, aunque las condiciones seguirán siendo mayormente nubladas. La temperatura se mantendrá constante, y la humedad comenzará a descender ligeramente, aunque seguirá siendo alta en comparación con los niveles normales.

En resumen, O Grove experimentará un día de clima invernal, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán frescas, y el viento del sur aportará un factor adicional de frío. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja precaución si se planea estar al aire libre debido a las rachas de viento y la posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.