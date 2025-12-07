El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 15 grados . A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 15 grados, lo que sugiere un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 95% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas. En particular, se espera que la precipitación sea de aproximadamente 0.1 mm en varias horas, lo que podría traducirse en lloviznas intermitentes. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que las lluvias serán ligeras y no generarán condiciones severas.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 94% en la mañana y descendiendo ligeramente a un 90% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre. Es recomendable llevar un abrigo ligero y un paraguas, ya que las condiciones nubladas y la posibilidad de lluvia pueden hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur con velocidades que oscilarán entre los 14 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más fresca, por lo que se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen adecuadamente.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de nubes altas que podrían ofrecer breves momentos de claridad. Sin embargo, la tendencia general será hacia un tiempo gris y húmedo. La puesta de sol está programada para las 18:03, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, cerrando un día que, aunque fresco y nublado, no debería presentar condiciones climáticas extremas.

