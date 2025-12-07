El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones. Desde la madrugada hasta la tarde, el cielo permanecerá cubierto, lo que podría generar una sensación de humedad en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 14 a 15 grados , lo que sugiere un día fresco, ideal para actividades en interiores.

A lo largo del día, se espera que la precipitación sea escasa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en algunos periodos. Sin embargo, la probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que indica que es muy probable que se produzcan algunas lloviznas. Esto es especialmente relevante entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00, donde la posibilidad de lluvia es casi segura.

La humedad relativa será notablemente alta, oscilando entre el 88% y el 98% durante el día. Esta elevada humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que alcanzarán hasta 38 km/h, con dirección predominante del sur. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, siendo más intensas en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

No se prevén tormentas eléctricas, lo que significa que, aunque la lluvia será un factor, no habrá condiciones severas que puedan afectar la seguridad de los ciudadanos. Sin embargo, es aconsejable estar preparado para el tiempo húmedo y ventoso, especialmente si se planea salir.

El orto se producirá a las 08:49 y el ocaso a las 18:02, lo que proporciona un día relativamente corto en términos de luz solar. A medida que se acerque la noche, las temperaturas podrían descender ligeramente, manteniendo la sensación de frescor.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un tiempo cubierto y húmedo, con lluvias ligeras y un viento moderado. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores y prepararse para un tiempo que podría ser un poco incómodo para quienes estén al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.