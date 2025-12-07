El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será limitada debido a la densa capa de nubes que cubrirá el cielo, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 14 grados , manteniéndose en un rango fresco que podría resultar incómodo para quienes planeen actividades al aire libre.

A lo largo de la mañana, se prevé que la probabilidad de precipitación sea alta, alcanzando el 100% en varios periodos. Aunque las lluvias serán escasas, se espera que se registren ligeras lloviznas, especialmente en las horas centrales del día. La precipitación acumulada podría llegar a 0.1 mm, lo que indica que, aunque no se anticipan tormentas, la humedad en el ambiente será notable. La humedad relativa se mantendrá en niveles elevados, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 24 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 52 km/h en algunos momentos. Esta brisa puede resultar refrescante, pero también podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Es recomendable que los residentes y visitantes de Moraña se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, optando por ropa abrigada y resistente al agua.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con cielos cubiertos y una ligera posibilidad de lluvias intermitentes. La tarde no traerá grandes cambios, y las temperaturas se mantendrán en torno a los 14 grados, con una ligera disminución hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 18:01, marcando el final de un día gris y húmedo.

En resumen, Moraña experimentará un día de cielos cubiertos, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias ligeras. Se aconseja a la población que tome precauciones ante las condiciones climáticas y que se mantenga informada sobre cualquier cambio en la previsión meteorológica.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.