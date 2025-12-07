El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

Hoy, 7 de diciembre de 2025, Mondariz se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que invitan a disfrutar de un ambiente acogedor en interiores. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura constante de 14 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá en torno a los 13 y 14 grados, lo que sugiere un tiempo fresco, ideal para actividades en espacios cerrados o para disfrutar de un paseo abrigado.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas. En las primeras horas, se anticipa una ligera lluvia de 0.1 mm, que podría repetirse en la tarde, especialmente entre las 16:00 y 17:00 horas. Por lo tanto, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en la mañana y bajando ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 85%. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja vestirse en capas para mayor comodidad.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 14 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 31 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a una sensación de frescura, por lo que es recomendable abrigarse adecuadamente.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con momentos de mayor nubosidad, especialmente en la tarde. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia, así que es importante tener precaución si se viaja por carretera.

En resumen, Mondariz experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores, como leer un libro o disfrutar de una taza de café caliente, mientras se escucha el suave murmullo de la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.