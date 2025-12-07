El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición se mantenga durante todo el día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 15 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance la mañana, la probabilidad de lluvia aumentará, alcanzando un 95% entre las 01:00 y las 07:00, y un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que es muy probable que los residentes de Moaña experimenten lluvias, aunque se prevé que sean escasas, con acumulaciones de hasta 0.2 mm en las primeras horas y 0.1 mm en las horas posteriores. La lluvia será ligera, pero suficiente para requerir paraguas y precauciones al salir.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 92% en la madrugada y descendiendo ligeramente a un 85% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 19 y 30 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en algunos momentos. Esto podría generar una sensación de mayor frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la tarde.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 90% entre las 19:00 y las 01:00, lo que indica que los habitantes de Moaña deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas. Las temperaturas se mantendrán constantes, y el cielo seguirá cubierto, lo que limitará la aparición del sol.

En resumen, el día en Moaña se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Los vientos del sur añadirán un toque de frescura al ambiente, por lo que es recomendable vestirse adecuadamente y estar preparados para la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.