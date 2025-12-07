El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían traer consigo lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 15 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 14 y 15 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío mayor. A lo largo de la mañana, la humedad se mantendrá en torno al 90%, lo que podría hacer que la percepción térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. Esto es importante para quienes planeen actividades al aire libre, ya que se recomienda abrigarse adecuadamente.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en las horas más activas de la mañana y la tarde. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos del día, lo que indica que es muy probable que se produzcan algunas gotas, especialmente entre las 07:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que las lluvias serán suaves y no generarán inconvenientes significativos.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 54 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que es recomendable tener en cuenta la velocidad del viento al salir. Las rachas más fuertes se esperan entre las 16:00 y 18:00 horas, coincidiendo con el ocaso, que se producirá a las 18:01.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas se mantendrán en torno a los 15 grados. La combinación de la alta humedad y el viento puede hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que se aconseja a los residentes de Meis que se preparen para un final de jornada fresco y húmedo. En resumen, el día se presenta como uno típico de invierno, con cielos grises y la posibilidad de lluvias ligeras, ideal para disfrutar de actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.