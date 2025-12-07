El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 15 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos cubiertos y temperaturas que oscilarán entre los 14 y 15 grados. La probabilidad de lluvia es significativa, especialmente en los periodos comprendidos entre la 1 y las 7 de la mañana, y de nuevo entre la 1 y las 7 de la tarde, donde se prevé un 100% de probabilidad de precipitaciones. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en total a lo largo del día.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 24 y 34 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 55 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los habitantes de Meaño que se vistan adecuadamente para enfrentar el viento fresco.

Durante la mañana, las condiciones de visibilidad serán buenas, pero a medida que las nubes se espesen y las lluvias se intensifiquen, la visibilidad podría verse afectada, especialmente en las horas de la tarde. Es importante que los conductores y peatones tomen precauciones adicionales al desplazarse.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. La combinación de viento del sur y alta humedad hará que la sensación térmica sea más fría, por lo que se aconseja a los residentes de Meaño que se preparen para un día invernal, con la posibilidad de lluvias intermitentes. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas será clave para adaptarse a las condiciones cambiantes a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.