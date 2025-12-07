El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

Hoy, 7 de diciembre de 2025, Marín se prepara para un día mayormente cubierto, con cielos que se mantendrán en su mayoría nublados a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado cubierto, y esta tendencia continuará durante el día, con intervalos de nubes altas que podrían aparecer en algunas horas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas de la mañana y manteniéndose en torno al 90% durante la tarde. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm en las primeras horas y que podrían llegar a 0.1 mm en la tarde.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 14 y 17 grados . En la mañana, se prevé que la temperatura se sitúe en torno a los 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en las horas más frescas. A medida que avance la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando los 17 grados en su punto máximo. La humedad relativa será alta, rondando entre el 77% y el 96%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 23 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 51 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de mayor frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Es recomendable que los residentes y visitantes de Marín se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables, especialmente si planean estar al aire libre.

A lo largo del día, el sol saldrá a las 08:50 y se pondrá a las 18:02, lo que significa que habrá un periodo limitado de luz solar, y la mayor parte del día estará dominada por nubes. Aunque no se prevén tormentas, la combinación de nubes y viento podría hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que indican las temperaturas. En resumen, hoy en Marín será un día nublado y fresco, con posibilidades de lluvia ligera y viento moderado, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la protección de un paraguas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.