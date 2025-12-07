El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta la mañana, la cobertura nublada será total, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 12 grados . A medida que avance el día, las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados, lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para la posibilidad de lluvia.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque se espera que sean escasas. A partir de la mañana, la posibilidad de lluvia se mantendrá, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en algunos periodos. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 89% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura. Los vientos soplarán desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 25 y 38 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 58 km/h en las horas más activas. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja vestirse en consecuencia.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que sea mínima durante la mañana, con un 0% de posibilidad, aumentando ligeramente a un 5% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las condiciones serán mayormente tranquilas, no se puede descartar la posibilidad de alguna tormenta aislada en las horas de la tarde.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 17:58, las condiciones seguirán siendo similares, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán a alrededor de 12 grados. La noche se presentará fresca y húmeda, por lo que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre.

En resumen, el día en Lalín será fresco y mayormente nublado, con lluvias ligeras y vientos moderados. Es un buen día para disfrutar de actividades en interiores o para dar paseos cortos, siempre con precaución ante la posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.